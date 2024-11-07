Ракова заявила о спасении пациента с одновременным инфарктом и инсультом

В Москве команда врачей Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасла жизнь 38-летнему пациенту, у которого диагностировали одновременно возникшие инсульт и инфаркт.
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