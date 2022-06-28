Геронтолог Новоселов дал советы по спасению от жары в мегаполисе

pxhere.com Переносить жару в мегаполисах гораздо тяжелее, чем на природе. Именно поэтому при сильном повышении температуры воздуха стоит покидать мегаполис, заявил гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.