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Геронтолог Новоселов дал советы по спасению от жары в мегаполисе

Геронтолог Новоселов дал советы по спасению от жары в мегаполисе

pxhere.com Переносить жару в мегаполисах гораздо тяжелее, чем на природе. Именно поэтому при сильном повышении температуры воздуха стоит покидать мегаполис, заявил гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

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