"Снижение интеллекта": внук де Голля раскритиковал слова главкома ВСУ

Высказывания Драпатого о русских уже проверяет СК. Ему грозит заочное обвинение.Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль раскритиковал нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого за заявление о том, что русская нация не имеет права на существование.