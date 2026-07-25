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Царьград

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"Снижение интеллекта": внук де Голля раскритиковал слова главкома ВСУ

"Снижение интеллекта": внук де Голля раскритиковал слова главкома ВСУ

Высказывания Драпатого о русских уже проверяет СК. Ему грозит заочное обвинение.Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль раскритиковал нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого за заявление о том, что русская нация не имеет права на существование.

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