Полина Гагарина подтвердила роман своего сына с Викторией Соломахиной

Известная певица Полина Гагарина наконец-то прокомментировала слухи о романтических отношениях ее 16-летнего сына Андрея с победительницей шоу "Голос" Викторией Соломахиной, которая на момент знакомства была всего на пять лет моложе его.
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