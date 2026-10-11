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Московское "Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на первое место в РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Рубин" и вышло на первое место в РПЛ

В матче 10-го тура российской Премьер-лиги футболисты московского "Динамо" одержали минимальную победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0.

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