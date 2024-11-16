Производитель дронов Skydio привлек $170 млн

Американский производитель беспилотников Skydio привлек дополнительный раунд финансирования в размере 170 миллионов долларов США, дополнив серию E на сумму 230 миллионов долларов, закрытую в начале прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии