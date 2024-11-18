Выяснилось, носители какой группы крови реже болеют раком

Они также не жалуются на проблемы с памятью и живут дольше. Есть ли связь между группой крови и некоторыми заболеваниями? Ответить на этот вопрос вновь попытались ученые, которые провели исследование, итоги публикует The Lancet.
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