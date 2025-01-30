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Сезим - Женский новостной портал

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Как сделать губы более объемными: 5 эффективных способов.

Как сделать губы более объемными: 5 эффективных способов.

Пухлые губы всегда привлекали внимание и считались признаком чувственности. Если природа не наградила вас желаемым объемом, не отчаивайтесь! Современная косметология и макияж предлагают множество способов сделать губы более выразительными и соблазнительными.

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