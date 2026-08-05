Квантовый поиск экзопланет поможет астрономам увидеть Землю 2.0

Поиск землеподобных планет за пределами Солнечной системы давно уперся в непреодолимую стену. Астрономы могут относительно легко находить раскаленные газовые гиганты размером с Юпитер, но компактные каменистые миры остаются невидимыми.
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