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Этот таинственный мир

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Квантовый поиск экзопланет поможет астрономам увидеть Землю 2.0

Квантовый поиск экзопланет поможет астрономам увидеть Землю 2.0

Поиск землеподобных планет за пределами Солнечной системы давно уперся в непреодолимую стену. Астрономы могут относительно легко находить раскаленные газовые гиганты размером с Юпитер, но компактные каменистые миры остаются невидимыми.

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