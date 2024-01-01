Для соотечественников изменили правила для переезда в Россию

C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации, сообщает PRIMPRESS.
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