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Для соотечественников изменили правила для переезда в Россию

Для соотечественников изменили правила для переезда в Россию

C 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут документально подтверждать владение русским языком, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации, сообщает PRIMPRESS.

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