Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона

Самолет компании American Airlines, на борту которого находилось по меньшей мере три человека из конгресса США, столкнулся на земле с другим воздушным судном этой же компании в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии