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ВСУ обстреляли север Донецка снарядами «натовского» калибра

ВСУ обстреляли север Донецка снарядами «натовского» калибра

Армия Украины вновь открыла огонь по окраинам Донецка и Горловке. Подробнее об этом рассказали в представительстве в Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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