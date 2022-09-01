ВСУ обстреляли север Донецка снарядами «натовского» калибра

Армия Украины вновь открыла огонь по окраинам Донецка и Горловке. Подробнее об этом рассказали в представительстве в Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Армия Украины вновь открыла огонь по окраинам Донецка и Горловке. Подробнее об этом рассказали в представительстве в Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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