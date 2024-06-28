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Царьград

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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за ливней

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за ливней

По прогнозу синоптиков сильный дождь ждет центр и север Сахалина.Метеорологи обещают ливень на Сахалине в ночь с ближайшей субботы на воскресенье, с 29 на 30 июня.

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