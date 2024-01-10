На Ямале продажи Apple iPhone 11 выросли на 25%

На Ямале чаще стали покупать бывшие в употреблении айфоны. Продажи подержанных смартфонов Apple iPhone 11 выросли почти в два раза в сравнении с 2022 годом, сообщили агентству «Север-Пресс» эксперты «Авито Товары».
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