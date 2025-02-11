Одним из главных тезисов Трампа на "победном митинге" его сторонников было: "Мы остановим нелегальную иммиграцию раз и навсегда".
"Домой за 28 часов": Мусульмане разобрались с мигрантами
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Ага, Хуснуллин, Затулин, Титов, Володин.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Хороший ответ нацисту поганому.Что-то мерзкой и тревожной становится волна нацизма в Интернете.
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8 час.
И
Искандер
Похоже, тебе еврейский термин "шабес-гой" не знаком.
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6 час.
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