Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Домой за 28 часов": Мусульмане разобрались с мигрантами

"Домой за 28 часов": Мусульмане разобрались с мигрантами

Одним из главных тезисов Трампа на "победном митинге" его сторонников было: "Мы остановим нелегальную иммиграцию раз и навсегда".

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Ага, Хуснуллин, Затулин, Титов, Володин.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Хороший  ответ  нацисту  поганому.Что-то  мерзкой  и тревожной  становится  волна  нацизма  в Интернете.
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8 час.
И
Искандер
Похоже, тебе еврейский термин &quot;шабес-гой&quot; не знаком.
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6 час.
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