У берегов Румынии нашли необычный морской дрон

Необычный морской дрон обнаружили в Черном море у берегов Румынии. Об этом пишет портал Naval News. Дрон собран на основе американского спасательного катера АМ-800 с алюминиевым корпусом и оснащен боеголовкой от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит» (по классификации НАТО «Стикс»), что говорит о его военном назначении.