NBC News: Ответ Израиля может включать удары по иранским военным

Телеканал NBC News, ссылаясь на источники, описал, каким будет военный ответ Израиля на атаку Ирана. Вероятнее всего, ответ будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.
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