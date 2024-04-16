Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Да говорить-то можно сколько не лень, но ведь собственным глазам каждый поверит больше, чем чужим словам ))) Видели м...В Минюсте США опр...
  • Ольга Каширина
    Призываешь "копать поглубже", а не боишься что этим только   закопаешь свое  любимое  НАТО, которое  уже не знает, ка...Столтенберг призв...
  • Ольга Каширина
    Вообще-то это дело медицинской комиссии проанализировать состояние Байдена, его забывчивость и все его промахи.В Минюсте США опр...

NBC News: Ответ Израиля может включать удары по иранским военным

NBC News: Ответ Израиля может включать удары по иранским военным

Телеканал NBC News, ссылаясь на источники, описал, каким будет военный ответ Израиля на атаку Ирана. Вероятнее всего, ответ будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх