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Медведев заявил о необходимости ликвидации Украины и НАТО

Медведев заявил о необходимости ликвидации Украины и НАТО

Путь Украины в НАТО должен завершиться исчезновением страны и альянса.фото: vk.com/duma--> Россия должна сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и страны, и самого альянса.

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