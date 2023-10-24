Команды "Динамо" и "Полимер" встретятся в товарищеском матче в Барнауле

Матч станет частью мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" 25 октября в Барнауле состоится футбольный матч между "Динамо" и "Полимером".
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