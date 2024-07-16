Индия вызвала посла Украины из-за слов Зеленского о Моди

Министерство иностранных дел Индии вызвало украинского посла в Нью-Дели. Это произошло после критических высказываний Владимира Зеленского по поводу поездки премьер-министра республики Нарендры Моди в Россию.
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