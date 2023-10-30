8 современных трендов, которые точно понравились бы иконам стиля прошлого века

8 современных трендов, которые точно понравились бы иконам стиля прошлого векаСегодня в тренде ругать современную моду, с тоской вспоминая, что раньше было лучше – женственнее, элегантнее и просто гармоничнее.
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