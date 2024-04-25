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Петербургский дневник

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Минобороны: Т-90М ликвидировал живую силу ВСУ в зданиях на правобережье Днепра

Минобороны: Т-90М ликвидировал живую силу ВСУ в зданиях на правобережье Днепра

Украинская пехота была обнаружена с беспилотников Экипаж танка Т-90М «Прорыв» российских десантников группировки войск «Днепр» сумел уничтожить группу пехотинцев украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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