Минобороны: Т-90М ликвидировал живую силу ВСУ в зданиях на правобережье Днепра

Украинская пехота была обнаружена с беспилотников Экипаж танка Т-90М «Прорыв» российских десантников группировки войск «Днепр» сумел уничтожить группу пехотинцев украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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