Что следует понимать под победой в СВО?

Существует мнение, что России необходима мобилизация экономики для того, чтобы добиться победы в СВО.
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