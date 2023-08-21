БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Подгурский
    Народ Казахстана это знает давно.Казахстан нужен З...
  • Вячеслав Денисов
    Помнится, что самый крупный плавучий док, оказавшийся в загребущих ручонках частной компании приказал долго жить, т.к...«Адмирала Кузнецо...
  • Nata
    За таких как Аскар надо бороться, но под этот шумок не следует впускать в государство всех подряд. На одного героя на..."КИРГИЗ" ИЗ ЗОНЫ ...

Впервые в истории: Бой десятков беспилотников над Антоновским мостом

Впервые в истории: Бой десятков беспилотников над Антоновским мостом

Есть ли на самом деле вражеские плацдармы на левом берегу Днепра, о которых сообщает немецкая пресса Александр Ситников На фото: боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр муравьев
Никому не верю. Ни Западу ни нашим. Порой по Т.В. проходит мол там-то -всё. На следующий день читаешь нет, не всё.Так было и под мостом через Днепр где хохлы закреплялись. Уже докладывали мол побили. Потом добиваем и по сей день не знаю что там. Нет нормальной информации, одни победные реляции от Конашенкова. А нет нет мелькает информация что на южном , или где, направлении дела не очень хорошие. Отсюда и сомнения. Нельзя держать людей за дураков верящих официалу который зачастую противоречит сам себе.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх