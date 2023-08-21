Впервые в истории: Бой десятков беспилотников над Антоновским мостом

александр муравьев

Никому не верю. Ни Западу ни нашим. Порой по Т.В. проходит мол там-то -всё. На следующий день читаешь нет, не всё.Так было и под мостом через Днепр где хохлы закреплялись. Уже докладывали мол побили. Потом добиваем и по сей день не знаю что там. Нет нормальной информации, одни победные реляции от Конашенкова. А нет нет мелькает информация что на южном , или где, направлении дела не очень хорошие. Отсюда и сомнения. Нельзя держать людей за дураков верящих официалу который зачастую противоречит сам себе.