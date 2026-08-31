Суд оставил в силе решение о конфискации активов экс-главы Плеса Шевцова

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законными решения судов первой и апелляционной инстанций по иску прокурора Ивановской области к экс-депутату совета Плесского городского поселения и экс-главе Плеса Алексею Шевцову (признан в РФ иностранным агентом).