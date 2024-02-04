Повышение призывного возраста: кого и зачем депутаты предлагают отправлять на службу в 49 лет?

В Государственной Думе был представлен законопроект, который вызвал немало обсуждений. Депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет предложили увеличить призывной возраст для мужчин, получивших российское гражданство, до 50 лет, сообщают журналисты сайта ftimes.