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Повышение призывного возраста: кого и зачем депутаты предлагают отправлять на службу в 49 лет?

Повышение призывного возраста: кого и зачем депутаты предлагают отправлять на службу в 49 лет?

В Государственной Думе был представлен законопроект, который вызвал немало обсуждений. Депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет предложили увеличить призывной возраст для мужчин, получивших российское гражданство, до 50 лет, сообщают журналисты сайта ftimes.

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