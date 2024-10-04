В России за ночь загорелись две нефтебазы

В Аннинском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза, еще один пожар произошел в Пермском крае<strong>В ночь на 4 октября в Аннинском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза.
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