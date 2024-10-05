Бывший главком ВСУ Залужный призвал беречь от мобилизации украинцев в возрасте 18-25 лет Граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет не должны подпадать под мобилизацию.
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Бывший главком ВСУ Залужный призвал беречь от мобилизации украинцев в возрасте 18-25 лет Граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет не должны подпадать под мобилизацию.
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