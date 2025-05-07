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Китай

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Китай и Европейский парламент решили снять ограничения на взаимные обмены - представитель МИД Китая

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Китай и Европейский парламент по обоюдному согласию решили одновременно и всесторонне снять ограничения на взаимные обмены, сообщил во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

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