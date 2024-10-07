Ученики школы № 9 из Лобни побывали на экскурсии в Музее космонавтики на ВДНХ

Школьники из Лобни познакомились с историей освоения космоса на ВДНХ в Москве. Это стало очередным шагом к приобщению учащихся к науке в рамках заключенного накануне соглашения с исследовательским центром.
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