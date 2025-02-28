Самый маленький парк в мире: Где он находится и сколько места занимает

В большинстве парков есть много зелени и скамеек, где можно посидеть и насладиться пейзажем. Но в парке в Нагайдзуми, Сидзуока, расположенном в часе езды от Токио, Япония, есть и то, и другое, но очень маленьких размеров.
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