«Сафонов будет играть в ПСЖ, если окажется сильнее»

Нынешним летом вратарь Никита Медведев перешел из «Ростова» в «Пари Нижний Новгород». 29-летний голкипер прославился в сезоне-2016/2017, когда установил рекордную сухую серию в истории чемпионатов России, не пропуская голы 1034 минуты подряд.