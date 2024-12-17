Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    КОНЕЧНО ЭТО КОЗНИ США! ПРОСТО НЕОБХОДИМО ИС ВПРАВИТЬ МОЗГИ- ДОЛБАНУТЬ ПО ПЕНТАГОНУ ИЛИ ХОТЬ ПО АЭРОДРОМУ/ ОТСУТСТВИЕ ...Главная "тайна" о...
  • Амара Карпова
    За генерала получите твари!!!Подполье: Наемник...
  • Василий Васильев
    Украина терпит поражение от России. А гривна как была около 2,5 рубля за гривну в начале 2022 года, так и остается. Э...Нацбанк Украины п...

Исследователи выяснили причины развития умственной отсталости

Исследователи выяснили причины развития умственной отсталости

По их мнению, она начинается из-за сбоя в ДНК.Американские биологи добились значительного прогресса в изучении молекулярных основ синдрома Ретта — одного из самых распространённых видов умственной отсталости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх