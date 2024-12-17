Исследователи выяснили причины развития умственной отсталости

По их мнению, она начинается из-за сбоя в ДНК.Американские биологи добились значительного прогресса в изучении молекулярных основ синдрома Ретта — одного из самых распространённых видов умственной отсталости.
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