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Регион 29

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Юная жительница Приморского округа победила на зональном первенстве по шашкам

Дарина Удалова завоевала сразу три медали — две золотых и одну серебрянуюДарина Удалова завоевала сразу три медали — две золотых и одну серебряную«Спортивная звезда», как называют Дарину, — лучшая спортсменка Приморского округа 2022 и 2023 годов.

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