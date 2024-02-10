Юная жительница Приморского округа победила на зональном первенстве по шашкам

Дарина Удалова завоевала сразу три медали — две золотых и одну серебрянуюДарина Удалова завоевала сразу три медали — две золотых и одну серебряную«Спортивная звезда», как называют Дарину, — лучшая спортсменка Приморского округа 2022 и 2023 годов.
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