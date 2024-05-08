Сотрудники УМВД России по городу Владимиру вместе со своими детьми, общественники и юнармейцы поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны

7 мая накануне 79-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сотрудники полиции вместе со своими детьми, члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру и школьники-юнармейцы из образовательных учреждений № 36 и № 42 по сложившейся традиции организовали концертные программы во дворах домов, где живут ветераны органов внутренних дел - участники Великой Отечественной войны Михаил Лупович Дворников и Борис Николаевич Павлов.