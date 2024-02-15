Ростех изготовил опытные образцы мобильного аппарата HIFU-терапии для лечения опухолей

Специалисты КРЭТ Госкорпорации Ростех изготовили первые опытные образцы уникального аппарата HIFU-терапии для диагностики и лечения новообразований с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука.
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