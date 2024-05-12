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Опубликованы кадры из салона утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса

Опубликованы кадры из салона утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса

В результате происшествия погибли семь человек.В сети появилась видеозапись из салона автобуса, который 10 мая упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге.

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