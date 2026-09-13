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Тихонов — о поведении Кордобы: «Это просто ужас. Это не по-мужски»

Тихонов — о поведении Кордобы: «Это просто ужас. Это не по-мужски»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов осудил форварда «Краснодара» Джона Кордобу за поведение в матче 8-го тура РПЛ против «Акрона».

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