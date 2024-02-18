Российский офицер в окружении ВСУ дважды вызвал на себя огонь «Градов»

Капитан мотострелковой роты Вооруженных сил (ВС) РФ Олег Пивоваров дважды вызвал на себя огонь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», чтобы вывести бойцов своего подразделения из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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