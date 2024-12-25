Ротенберг о Кузнецове: «Звезда КХЛ, не только СКА, долго не будет играть. Не говорю, что Провольнев умышленно бил в голову, не хочу искать козлов отпущения. Работу судей не буду комментировать»

СКА проиграл ЦСКА со счетом 6:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В середине второго периода форвард петербуржцев Евгений Кузнецов получил травму, столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.
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