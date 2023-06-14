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Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила на Донецком направлении здание с военными ВСУ

Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила на Донецком направлении здание с военными ВСУ

Мобилизованные артиллеристы "Южной" группировки войск вместе с наводчиками отдельного разведбата "Спарта" уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении место дислокации украинских военных.

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