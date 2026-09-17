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Царьград

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Челлани назвал БРИКС крупнейшей геополитической историей XXI века

Челлани назвал БРИКС крупнейшей геополитической историей XXI века

Колумнист Hill Брахма Челлани назвал БРИКС важной геополитической коалицией XXI века, представляющей почти половину жителей планеты.

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