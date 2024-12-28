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  • mdm1956
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Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах

Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном наряде. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Комментарии
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Ингерман Ланская
28, а выглядит на 15
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22 час.

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