Значение желтых роз: дружба или разлука

”К чему дарят желтые розы?” – первый же вопрос который возникает, когда вам подарили такой букет. Одни считают, что они символизируют разлуку и охлаждение чувств, другие уверены, что это знак тепла, радости и дружбы.
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