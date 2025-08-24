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Что и Как?

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Значение желтых роз: дружба или разлука

Значение желтых роз: дружба или разлука

”К чему дарят желтые розы?” – первый же вопрос который возникает, когда вам подарили такой букет. Одни считают, что они символизируют разлуку и охлаждение чувств, другие уверены, что это знак тепла, радости и дружбы.

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