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Царьград

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Иран закрыл французский языковой центр в Тегеране за нарушение правил

Иран закрыл французский языковой центр в Тегеране за нарушение правил

Иранские власти закрыли французский языковой центр в Тегеране из-за отсутствия официального разрешения.

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