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Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты

Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты

Работа, направленная на создание собственной валюты или некой расчетной единицы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сейчас находится на стадии обсуждения, сообщил генсек организации Нурлан Ермекбаев.

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