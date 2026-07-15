В нескольких регионах России объявляли режим «Ракетная опасность» в ночь на 15 июля

Ночью 15 июля в ряде российских регионов сработал режим «Ракетная опасность». Среди областей, где был объявлен повышенный уровень угрозы, оказались Тамбовская, Калужская, Липецкая, Мордовия и Ульяновская области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии