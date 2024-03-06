Канал CNN получил правдивые данные о ситуации в городе Часов Яр, что случается нечасто. С таким заявлением выступил первый замглавы миссии Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
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