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Полянский: CNN получил правдивые данные о ситуации в Часов Яре

Полянский: CNN получил правдивые данные о ситуации в Часов Яре

Канал CNN получил правдивые данные о ситуации в городе Часов Яр, что случается нечасто. С таким заявлением выступил первый замглавы миссии Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

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