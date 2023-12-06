Белый дом: США перед выбором — поддерживать Украину деньгами или потом НАТО кровью

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что в настоящий момент Соединенные Штаты Америки находятся перед выбором — продолжать оказывать помощь Киеву или поддерживать союзников по Североатлантическому альянсу кровью в будущем.
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