Про памятник Пригожину

Вечная слава героям Вагнера Пригожину и Уткину! Они живы и живее всех живых!

Гоша Веверсис

Надо что-бы прошло время ,выплывут ещё факты,надо всё оценить и только тогда принять решение .Очень много противоречий. Есть пословица "Поспешишь ,людей рассмешишь."