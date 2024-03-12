Коротко про памятник Пригожину и дискуссий по этому поводу.1. Не существует юридических препятствий для установки памятника Пригожину.
Про памятник Пригожину
Комментарии
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Анна Зареченская
Вечная слава героям Вагнера Пригожину и Уткину! Они живы и живее всех живых!
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23 час.
Гоша Веверсис
Надо что-бы прошло время ,выплывут ещё факты,надо всё оценить и только тогда принять решение .Очень много противоречий. Есть пословица "Поспешишь ,людей рассмешишь."
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23 час.
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